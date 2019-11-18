05 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

"Новогор-Прикамье" получил от ликвидируемого ЗиДа долг в 45,8 миллиона

Ликвидируемый Машиностроительный завод имени Дзержинского вернет "Новогор-Прикамье" долг в десятки миллионов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сумма претензий составляла 45,8 млн руб. Речь идет о долге за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за август 2018 – январь 2019 гг., а также пени с 20 по 30 июня этого года в сумме 289 тыс. руб.

По данным картотеки дела Арбитражного суда, иск удовлетворен.

Добавим, подписан приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г. 28 ноября состоится собрание кредиторов, где предполагается утверждение положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества завода, а также его начальной цены.

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"Новогор-Прикамье" получил от ликвидируемого ЗиДа долг в 45,8 миллиона

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Теги: Новогор-Прикамье, завод имени Дзержинского, долг



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Ранее 10.07.2019 10:13 Мск "Новогор-Прикамье" требует от машзавода имени Дзержинского долг в 45,8 млн за "негативное влияние на работу системы водоотведения"

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