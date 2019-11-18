05 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале высокопоставленный полицейский насмерть сбил женщину, нарушившую правила

Экс-начальник ГИБДД Кушвы Максим Иванцов насмерть сбил человека.

Инцидент произошел 18 ноября, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

62-летняя пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте в районе улиц Майданова и Красноармейской.

"Подполковник полиции 1978 года рождения по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги", - отметил Горелых.

Глава пресс-службы полицейского главка Среднего Урала добавил, что сотрудника проверили на наличие алкоголя в крови и ничего не обнаружили - полицейский был трезв.

Известно, что сейчас Иванцов работает в должности замначальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД по Кушве.

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На Среднем Урале высокопоставленный полицейский насмерть сбил женщину, нарушившую правила

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Теги: Максим Иванцов, полиция, ДТП, авария, смерть, гибель, женщина, Кушва



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