05 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область
Александр Моор, глава администрации Тюмени (2018) | Фото: Накануне.RU

У главы Тюменской области появился заместитель по инвестициям. Накануне "пожертвования" 450 миллионов Зауралью

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил своим заместителем директора департамента потребительского рынка и туризма региона Андрея Пантелеева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Глава региона сообщил о назначении на заседании президиума областного правительства. Новый заместитель займется координацией работы департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Ранее наряду с жилищно-коммунальной сферой это направление курировал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Моор отметил, что задачи, которые стоят в инвестиционной сфере, требуют большей концентрации и внимания. Пантелеев "с большой энергией занимался развитием туризма", из-за чего регион сделал "многие прорывные вещи".

"Теперь Пантелееву предстоит также активно заниматься инвестиционной политикой. При этом важно помнить, что инвестиционная сфера – не отдельное направление, это сквозная тема для всех отраслей", - сказал губернатор

Напомним, с 2010 года Пантелеев работал начальником управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, директором департамента потребительского рынка и туризма региона.

Завтра глава региона в Екатеринбурге в присутствии полпреда президента в УрФО Николая Цуканова подпишет крупное соглашение о выделении из бюджета Тюменской области 450 млн руб. Зауралью.

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У главы Тюменской области появился заместитель по инвестициям. Накануне "пожертвования" 450 миллионов Зауралью

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Теги: Александр Моор, Андрей Пантелеев, инвестиции, заместитель губернатора Тюменской области



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Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2020 07:40 Мск Губернатор Тюменской области сменил главу департамента потребительского рынка и туризма

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