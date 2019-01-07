В Тюмени девушка умерла во время прыжков на батуте

Следователи проводят проверку по факту гибели 17-летней девушки во время прыжков на батуте в одном из торгово-развлекательных комплексов Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

5 января 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте. Причина смерти и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Местные СМИ сообщают, что причиной смерти девушки могли стать проблемы с сердцем.