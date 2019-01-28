В Перми отбуксировали к берегу дебаркадер и теплоход, "отправившиеся" дрейфовать по Каме

В Перми судна, оторвавшиеся от причала, отбуксировали на временную стоянку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 22 января в речном порту Перми два дебаркадера и теплоход оторвались от швартов. Один из дебаркадеров и теплоход отнесло от берега. Люди, находившиеся на борту одного из дебаркадеров, были эвакуированы.

Буксировку обеих групп плавстредств координировал полевой штаб на правом берегу Камы.

"Для транспортировки плавсредств был выбран речной вариант. Для этого из Заостровского грузового района порта Пермь к "каравану" прибыл буксир-толкач "Шлюзовой", который способен работать в сегодняшних условиях – температуре воздуха и толщине льда", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, оба "каравана" 28 января в два этапа были отбуксированы на временную стоянку в районе Коммунального моста.