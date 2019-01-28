Дубровский поручил главе Миасса предоставить жилье семье погорельцев

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главе Миасса Григорию Тонких обеспечить жильем семью погорельцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, с мамой погибшей девочки работает психолог, идет сбор вещей. Прошу подготовить все документы на социальную помощь из резервного фонда", - подчеркнул губернатор.

Григорию Тонких поручено найти варианты временного жилья, а в перспективе и постоянного.

Министерству социальных отношений региона Борис Дубровский дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим. "Прошу оказать всю необходимую помощь семье в стационаре и в период реабилитации", – подчеркнул он.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 28 января в одном из домов на улице Зеленая. В результате пожара погибла 8-летняя девочка, три человека – бабушка, дедушка и еще одна их внучка – с ожогами разной степени тяжести госпитализированы.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Предварительная причина возгорания - неисправность электрической проводки.