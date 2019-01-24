Глава Ишима получил прокурорское представление из-за обрушения штукатурки с потолка в школе №12

Прокуратура потребовала от главы Ишима починить потолок школы №12, где обрушившаяся штукатурка едва не упала на детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного надзорного ведомства.

Напомним, обрушение потолка произошло в 11.25 14 января. Его площадь – 1,5 м. Последствия сняли на видео сами ученики.

Сейчас занятия в здании, где отпала штукатура, прекращены. Ученики переведены в основной корпус школы. Губернатор Александр Моор выделил деньги на капремонт здания.