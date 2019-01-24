В Ишимском районе жителям предлагают заплатить почти 30 миллионов за подключение домов к газу

Житель села Пахомово Ишимского района Антон Ш., пожелавший подключить к газу свой жилой дом, получил счет от "Газпром газораспределение Север" в размере более 28 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU

"И это в Тюменской области, газ проходит по границе участка, село газифицировано, у всех соседей есть газ! За 28 млн руб. можно купить газифицированный подъезд в пятиэтажке в городе!" - сообщил он в группе "Ишим пере Подслушано" социальной сети "ВКонтакте".

По словам автора обращения, никакой ошибки в расчетах нет - цифра точная.

Некоторые подписчики сообщили, что также получали счета с "космическими" суммами, когда обращались в "Газпром" для подключения домов к газу.

Такие космические цены, по словам интернет-пользователей, вызваны тем, что мощности Ишимской газораспределительной станции недостаточно, чтобы покрыть потребности города и района в природном газе. Поэтому необходимо протянуть новый газопровод мимо Ишима из села Карасуль, расстояние до которого составляет 40 км.

В "Газпром газораспределение Север" корреспонденту Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее.