22 Января 2019
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Экономика В России

Депутаты не стали отнимать дивиденды у госкомпаний: "Это демотивирует менеджмент"

Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили поправки в закон об акционерных обществах, которые устанавливали для компаний с госучастием норму выплат дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. Парламентарии заявили, что такое решение уменьшит инвестиционную активность госкомпаний и демотивирует менеджмент, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект внесли депутаты "Справедливой России", они предложили закрепить норму, которая сейчас учтена в директиве Правительства, но исполняется не всеми госкомпаниями. "Проект имеет как экономическую, так и бюджетную цель. Во-первых, он позволит выровнять конкурентные условия для организаций, госкомпании сейчас пользуются значительным преимуществом. Во-вторых, страна находится в непростых условиях, дополнительные источники для бюджета должны быть надежными", - отметил депутат фракции "СР" Михаил Емельянов.

По его словам, требования Правительства о перечислении 50% чистой прибыли в качестве дивидендов в 2018 г. не выполнили девять госкомпаний, в том числе претензии есть к "Газпрому". На вопрос депутатов, почему Правительство не поддержало закон, Емельянов ответил, что виной всему может быть лоббизм госкомпаний, которые попадают под его действие.

Отрицательный отзыв на инициативу дал комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Член комитета Михаил Бугера отметил, что с точки зрения производства идеальный вариант - направлять всю прибыль на развитие производства, а не на дивиденды. Норма, если ее принять, не будет стыковаться с необходимостью формирования резервов предприятий, добавил он.

"Единая Россия" поддержала мнение комитета и Правительства и выступила против проекта. Выплата дивидендов не является обязанностью компаний, заявил депутат от партии Дмитрий Сазонов. "Решение о распределении прибыли должно определяться интересами акционеров и задачами стратегического развития. Норма законопроекта ослабляет экономические стимулы для госкомпаний", - сказал он.

Депутаты оппозиционных партий голосовали за поправки, представители ЛДПР напомнили, что и сами вносили аналогичный закон.

"В Европе подобные компании выплачивают в бюджет не менее 70%. Если бы с трибуны Госдумы я слышал, что "Газпром" за свой счет подвел газ к нескольким десяткам деревень и поэтому не может выплатить дивиденды в полном объеме, или если бы у нас не росли цены на бензин, благодаря тому, что у государства находятся контрольные пакеты крупных нефтяных компаний, то я бы понял, почему компания направляет на дивиденды не 25%, а 50% прибыли. Мы знаем, что 36 российских топ-менеджеров получили премий на 11 млрд, это показывает, что основные доходы наших компаний уходят не на развитие", выступил депутат Александр Шерин.

В ходе обсуждения прозвучало замечание, что норма может носить демотивирующий характер для работы руководства по увеличению прибыли: если деньги все равно придется отдать, то для чего зарабатывать. Емельянов в ответ на это заметил, что и в нынешних условиях, когда госкорпорации экономят на дивидендах, они не торопятся инвестировать эти деньги в развитие: "Вспомним сумочку уборщицы государственной корпорации за 6 тыс. долларов или размер премий топ-менеджеров "Газпрома" - все деньги идут на потребление. Пусть лучше перечисляют их в бюджет".

Депутаты упрекали Правительство в том, что интересы акционеров госкомпаний оно отстаивает лучше, чем интересы россиян: в течение прошлого года многие социальные инициативы не нашли поддержки из-за якобы недостатка средств в бюджете.

"Когда встает вопрос об исполнении социальных обязательств государства, позиция правительства – денег нет. Мы не можем принять проиндексировать пенсию работающим пенсионерам, не можем вернуть недоплаченную пенсию, не можем принять много решений на которые требуются небольшие деньги. Почему бы тогда не принять закон об изъятии половины прибыли у госкомпаний. Серьезных доводов против этого закона я не услышал", - заявил депутат Валерий Гартунг.

Голосов оппозиционных фракций для прохождения инициативы оказалось недостаточно: за проект проголосовал 101 депутат.

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Депутаты не стали отнимать дивиденды у госкомпаний: "Это демотивирует менеджмент"

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Теги: дивиденды госкомпаний, Госдума, Газпром, Роснефтегаз



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