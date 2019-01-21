21 Января 2019
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Пермский край просит списать долги населения за газ

Депутата законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко направил в прокуратуру региона запрос по поводу возможного списания долгов населения за газ перед "Газпромом". По оценкам парламентария, на сегодняшний день долги территории оцениваются в 3,6 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.
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Российские регионы один за другим обратились с требованием списания долгов после того, как суд Чечни принял аналогичное решение. "Газпром" уже заявил о намерении оспорить вердикт.

Григоренко объясняет, что основанием для его запроса стали не юридические основания для списания долга, а положение о равенстве регионов, закрепленное в Конституции. "И когда прокуратура Чеченской республики принимает решение о прощении долгов за газ для жителей этого региона РФ, то возникает закономерный вопрос. Почему Чечне можно, а Пермскому краю нельзя", - отметил депутат.

В беседе с Накануне.RU парламентарий не исключил, что решение чеченского суда будет отменено, так как суммы слишком большие. "В любом случае, решение будет опротестовано или отменено самой прокуратуры после тонкого намека федеральных товарищей", - говорит депутат.

Обращение в прокуратуру направлено как официальный депутатский запрос, поэтому ведомство обязано на него ответить.

Как сообщало Накануне.RU, простить долги за газ уже потребовали в Свердловской и Смоленской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Башкирии и ряде других регионов.

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Пермский край просит списать долги населения за газ

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Теги: Пермский край, долги за газ, Александр Григоренко



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Ранее 21.01.2019 13:48 Мск Кремль не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ

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