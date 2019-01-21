21 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми 10 человек надышались угарным газом, четверо госпитализированы

В Перми 10 человек отравились угарным газом. Семеро из них живут в частном доме, трое – в многоквартином, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Около 8 утра 20 января врачи рассказали полицейским, что к ним привезли семерых жителей частного дома по улице Оверятской – троих взрослых и четверых детей. Все взрослые и один ребёнок госпитализированы. Проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления полиции.

Все они – в "лёгком" состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава. Аналогичный случай произошёл вчера же в жилом доме на улице Калинина. Там пострадали три человека, они – в состоянии средней степени тяжести, добавили в пресс-службе. О том, понадобилась ли кому-то из них госпитализация, не уточняется.

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В Перми 10 человек надышались угарным газом, четверо госпитализированы

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Теги: отравление угарным газом, госпитализация, улица Оверятская, улица Калинина



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