В Перми 10 человек надышались угарным газом, четверо госпитализированы

В Перми 10 человек отравились угарным газом. Семеро из них живут в частном доме, трое – в многоквартином, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Около 8 утра 20 января врачи рассказали полицейским, что к ним привезли семерых жителей частного дома по улице Оверятской – троих взрослых и четверых детей. Все взрослые и один ребёнок госпитализированы. Проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления полиции.

Все они – в "лёгком" состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава. Аналогичный случай произошёл вчера же в жилом доме на улице Калинина. Там пострадали три человека, они – в состоянии средней степени тяжести, добавили в пресс-службе. О том, понадобилась ли кому-то из них госпитализация, не уточняется.