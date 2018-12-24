24 Декабря 2018
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Происшествия Пермский край

В Чусовом несколько человек отравились газом, один из них умер

В Чусовом несколько человек отравились угарным газом. Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) вместе с прокуратурой города проверяет обстоятельства случившегося, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ИГЖН.
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Отравление произошло 22 декабря в доме №13 по улице Высотная. По предварительным данным, причиной утечки газа стала неисправность вытяжки от газовой колонки, не являющейся общим имуществом собственников многоквартирного дома.

В апреле прошла проверка системы вентиляции в многоквартирных домах города. Не стал исключением и дом, в котором произошел несчастный случай. Тогда вентиляционные каналы и дымоходы были пригодны для эксплуатации. Также в апреле и сентябре специалисты исследовали вентиляционные каналы и дымоходы. Они также оказались исправны. Несчастный случай носит единичный характер, он произошел из-за некачественного содержания хозяевами квартиры газового оборудования.

Отметим, речь идет об одном погибшем и трех пострадавших.

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В Чусовом несколько человек отравились газом, один из них умер

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Теги: ИГЖН, прокуратура Чусового, отравление газом



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