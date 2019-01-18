18 Января 2019
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ИГ* взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске, где рано утром 31 декабря обрушился один из подъездов. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.
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Издание ссылается на публикацию в еженедельной газете террористов Al Naba. В статье не приводится подробностей теракта. Боевики объяснили долгое молчание тем, что опасались за безопасность устроивших подрыв. В некоторых случаях "Исламское государство" действительно использовало именно этот ресурс для подобных объявлений - в частности, в ряде европейских терактов и акций ИГ брало на себя ответственность через "Набу".

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. Отметим также, что в этот день в Магнитогорске взорвалась маршрутка, в которой погибли три человека. Кто эти люди - до сих пор неизвестно.

На днях стало известно, квартиру в Магнитогорске, где предположительно был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря снимали два таджика. Речь идет о квартире №315. Как пишет kp.ru, в поквартирном списке рухнувшего подъезда указывалось, что в квартире был прописан Виталий Т., но по месту прописки он не проживал. Снимали квартиру два гражданина Таджикистана. Сейчас нет информации об их местонахождении.

обрушение дома в Магнитогорске(2019)|Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области

Следственный комитет до сих пор опровергал версию теракта.

Публицист Эль Мюрид, комментируя публикацию Al Naba, пишет, что почти трехнедельное молчание ИГ объясняется соображениями безопасности в отношении ряда участников акции. Стоит отметить, что именно на сегодня ожидается заявление следственной группы, по всей видимости, публикация сделана специально на опережение. Возможно, что заявление будет теперь отложено.

"Так или иначе, но теперь есть все атрибуты полноценного теракта, включая и ответственных за него", - утверждает эксперт.

"Вероятно, следствие уже располагало информацией о террористическом характере произошедшего и даже о непосредственном участии ИГ в нем, о чем говорил ряд утечек. Однако по политическим соображениям было вынуждено молчать - российское руководство объявило о победе над Исламским государством, а тут такая вот незадача", - отмечает он и добавляет, что концепции "борьбы на дальних подступах" нанесен очередной удар.

Как ранее сообщало Накануне.RU, многие до сих пор сомневаются, что взрыв газа стал причиной столь масштабного обрушения в Магнитогорске. Более половины читателей Накануне.RU, принявших участие в опросе, считают, что к обрушению дома привел теракт. О террористическом следе в событиях Магнитогорска писал и федеральный телеграм-канал "Незыгарь". Источник телеграм-канала сообщил, что во время спецоперации в Магнитогорске погибли выходцы из Таджикистана.

обрушение в Магнитогорске, результаты опроса(2019)|Фото: Накануне.RU

Владимир Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда.

Эксперты считают, что в России все панельные здания типовых серий не защищены от взрыва бытового газа.

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ИГ* взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

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Теги: теракт магнитогорск, исламское государство магнитогорск, взрыв газа



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Ранее 17.01.2019 09:08 Мск СМИ: В квартире, где предположительно был эпицентр взрыва в Магнитогорске, проживали два таджика
Ранее 16.01.2019 16:22 Мск Дубровский поручил областному правительству разработать план по расселению жильцов дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва

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