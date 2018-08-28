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16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Александр Разуваев: Два неутешительных вывода и один печальный итог для монетарных властей При цене нефти примерно в $70 и курсе 66-67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров. И это значит, что острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет.
27.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
28.08.2018 09:02 Мск (11:02 Екб)
общество | Тюменская область
Тюменские коммунисты инициировали референдум против пенсионной "реформы"
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Протест против повышения пенсионного возраста (2018) | Фото: Тюменский обком КПРФ

В Тюмени создана региональная ячейка инициативной группы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома КПРФ.
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25 августа в конференц-зале Тюменского областного совета профсоюзов собралось 119 активистов. Председателем на собрании выступила лидер обкома, депутат областной думы Тамара Казанцева. За три часа были нотариально заверены подписи. На учредительном заседании присутствовал представитель комитета по делам национальностей.

27 августа необходимый пакет документов сдан в избирательную комиссию Тюменской области.

Протест против повышения пенсионного возраста(2018)|Фото: Тюменский обком КПРФ

Протест против повышения пенсионного возраста(2018)|Фото: Тюменский обком КПРФ

Протест против повышения пенсионного возраста(2018)|Фото: Тюменский обком КПРФ

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28.08.2018 09:02 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
11:02 Екб

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Тюменские коммунисты инициировали референдум против пенсионной "реформы"
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