Тюменские коммунисты инициировали референдум против пенсионной "реформы"

В Тюмени создана региональная ячейка инициативной группы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома КПРФ.

25 августа в конференц-зале Тюменского областного совета профсоюзов собралось 119 активистов. Председателем на собрании выступила лидер обкома, депутат областной думы Тамара Казанцева. За три часа были нотариально заверены подписи. На учредительном заседании присутствовал представитель комитета по делам национальностей.

27 августа необходимый пакет документов сдан в избирательную комиссию Тюменской области.