В мэрию Миасса вернулся заместитель экс-глава администрации

Исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких представил сегодня на аппаратном совещании чиновникам "нового-старого" заместителя градоначальника по социальным вопросам. Им стал Валентин Вертипрахов, решивший вернуться на работу в мэрию Миасса после неудачной попытки выдвижения на конкурсе по выбору главы города в июле, передает корреспондент Накануне.RU.

Валентин Вертипрахов – опытный чиновник и управленец с богатым портфолио работы в муниципальных должностях. В 1993-1995 гг. даже занимал должность главы администрации Миасса, работал на миасском автозаводе "Урал", в частных компаниях. До 2016 г. трудился в администрации Миасса заместителем главы по имуществу и земельным отношениям, позже перешел на работу в многофункциональный центр.

После объявленного в Миассе конкурса на должность главы округа в июле принял участие в плебисците, однако, конкурсная комиссия отклонила кандидатуру Вертипрахова (как и еще семь кандидатов). В результате разыгранного сценария, по которому до голосования депутатами было допущено всего два претендента – Анатолий Лобко и "технический" соперник из числа местных чиновников Данила Михеев – конкурс оказался сорванным.

Очевидно, что в объявленном повторном конкурсе Вертипрахов участвовать не пожелал, в настоящее время кандидатов на пост главы Миасского городского округа насчитывается девять человек. Заседание депутатов Миасса, на котором им предстоит голосовать за отобранные кандидатуры, состоится 26 сентября.