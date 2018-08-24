В Миассе снова сорвана сессия депутатов городского собрания

В Миассе в очередной раз была сорвана сессия городского собрания депутатов. Парламентарии планировали провести второе заседание 41-й сессии и 42 сессию, однако депутат Елена Безденежных покинула зал заседаний и кворум был утрачен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания.

Депутаты рассматривали проект решения "О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.08.2015 г. №37 "Об утверждении Порядка оформления разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений на территории Миасского городского округа. Проект был подготовлен во исполнение протеста прокурора и рекомендован на сессию.

Депутат Елена Безденежных внесла два предложения к проекту. В частности, она считает, что снос деревьев на участках, находящихся в собственности граждан, должен быть источником пополнения бюджета.

Депутаты предложения не поддержали, тогда Безденежных покинула зал заседаний, и работа сессии была прервана.

Следующая сессия состоится в сентябре.