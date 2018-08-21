Умерла вторая пострадавшая в пожаре на заводе в Соликамске

В больнице умерла вторая пострадавшая в пожаре на заводе "Урал" в Соликамске, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

Смерть наступила 20 августа. В конце прошлой недели стало известно о кончине другой пострадавшей.

Напомним, 14 августа в одном из цехов произошла технологическая вспышка, начался пожар. Две работницы завода были госпитализированы с ожогами 80% тела. Проверкой происшествия займутся сотрудники Ростехнадзора. Возбуждено уголовное дело.