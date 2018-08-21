Жительница Тюмени, прописавшая сотни иностранцев, получила 2,5 года колонии

Жительница Тюмени получила 2,5 года колонии за очередную фиктивную регистрацию иностранцев.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, осужденной - 45 лет. В ноябре прошлого года она приговором мирового судьи была оштрафована на 90 тыс. руб. за фиктивную регистрацию 303 мигрантов в однокомнатной квартире матери по улице Захарова.

В апреле текущего года другим мировым судьей злоумышленница за фиктивную регистрацию 67 мигрантов в той же квартире получила к 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Однако после этого жительница Тюмени поставила на учет в жилище матери еще 254 гражданина из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.

Суд отменил условное осуждение и приговорил женщину 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.