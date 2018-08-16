В Чебаркуле прогремел взрыв

В Чебаркуле в одном из домов по улице Матросова взорвались газовые баллоны.

Инцидент произошел в конце рабочего дня 16 августа, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В результате взрыва баллонов полностью сгорели дом, баня и гараж, в котором находились два автомобиля.

В результате инцидента никто не пострадал.