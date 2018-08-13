Дубровский в Миассе открыл финал областного фестиваля "ГТО" и вручил лучшим спортсменам знаки отличия

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский открыл в Миассе финал IV областного летнего фестиваля "ГТО", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский напомнил, что в этом году областной фестиваль ГТО совпал с юбилеем физкультурного движения на Южном Урале.

"Мы по праву гордимся вековой историей массового спорта в нашем регионе, славными именами и победами наших спортсменов. Значок ГТО считался первым шагом к олимпийским высотам. Очень здорово, что в 2014 году, наш президент Владимир Владимирович Путин, который сам постоянно занимается спортом, вышел с инициативой возобновить движение ГТО по всей стране", - отметил он.

Губернатор вручил знаки отличия и удостоверения участников движения ГТО лучшим спортсменам региона.

Мероприятия прошло на стадионе "Труд", который только что открылся посте капитальной реконструкции. Средства на обновление стадиона были выделены из областного бюджета по решению губернатора. На фестиваль приехали сильнейшие представители десяти муниципальных образований. 160 участников соревновались в семи видах испытаний во всех возрастных ступенях. Победителем соревнований стала команда из Миасса.