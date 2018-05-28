Борис Дубровский назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса

Губернатор Борис Дубровский назначил членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Миасса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы области.

Согласно документу, в конкурсную комиссию вошли депутат ЗСО Олег Голиков, заместитель губернатора - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын и начальник управления по внутренней политике областного правительства Виталий Шиков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы Миасса был объявлен после отставки главы города Геннадия Васькова, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий.

И.о. главы города был назначен первый заместитель председателя собрания Григорий Тонких. На прошлой неделе он подал документы для участия в конкурсе.