Умер экс-мэр Урая Александр Петров

В Урае после продолжительной онкологической болезни скончался бывший мэр города Александр Петров, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе городского "Водоканала", который Петров возглавлял последние годы, Накануне.RU сообщили, что прощание пройдет с 11 до 14 часов 29 мая в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Поминальный обед состоится в 14.30 в кафе "Галактика".

"Петров умер от продолжительной болезни, рака. Он был одним из самых любимых мэров, работал еще при губернаторе Александре Филипенко. Перед тем, как возглавить Урай, был депутатом, а в отставку его "ушли" нефтяники, сменил Павел Кукушкин", - сообщил в беседе с Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Петров возглавлял Урай в 2003-07 гг. В апреле 2007 г. против него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он в 1999 г. совместно со своим знакомым учредил ООО "Алекс", в котором имел 51% уставного капитала. В январе 2003 г. он был избран мэром Урая, право на управление фирмой передал супруге. Помимо общего покровительства он 13 сентября 2005 г. лично подписал билет на вырубку леса, находящегося в черте города. Указанная в документе территория площадью 5,2 га предназначалась для расширения песчаного карьера "родной" для мэра компании. На его основании был вырублен лес до степени прекращения роста, уничтожен плодородный слой лесной почвы, лесная подстилка и мох. Сумма ущерба составила 40 млн руб. По приговору суда его оштрафовали на 150 тыс. руб. и лишили права занимать руководящие должности в госструктурах на два года.