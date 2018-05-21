Завершено расследование дела бывшего вице-губернатора Курской области

Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Курской области Василия Зубкова, а также трёх его соучастников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году вице-губернатор получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. В июне 2017 года Зубков был заключён под стражу, его предполагаемые соучастники Андрей Занин и Александр Филимонов — под домашний арест, а Наталья Кретова дала подписку о невыезде.

По данным СК, незаконное вознаграждение в виде гаража стоимостью более 1,2 млн рублей Зубков получил от учредителя строительной компании Филимонова через посредника Занина и при пособничестве Кретовой в обмен на совершение противоправных действий, связанных с выдачей компании заключения на ввод в эксплуатацию построенного объекта недвижимости.

По ходатайству следствия в рамках расследования, в целях обеспечения исполнения последующего приговора, арестованы дорогостоящие дом и автомобиль, принадлежащие бывшему вице-губернатору.

На данный момент уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.