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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество ;
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Новости
21.05.2018 20:18 Мск (22:18 Екб)
политика | Центральный ФО
Завершено расследование дела бывшего вице-губернатора Курской области
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Василий Зубков (2017) | Фото: adm.rkursk.ru

Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Курской области Василия Зубкова, а также трёх его соучастников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году вице-губернатор получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. В июне 2017 года Зубков был заключён под стражу, его предполагаемые соучастники Андрей Занин и Александр Филимонов — под домашний арест, а Наталья Кретова дала подписку о невыезде.

По данным СК, незаконное вознаграждение в виде гаража стоимостью более 1,2 млн рублей Зубков получил от учредителя строительной компании Филимонова через посредника Занина и при пособничестве Кретовой в обмен на совершение противоправных действий, связанных с выдачей компании заключения на ввод в эксплуатацию построенного объекта недвижимости.

По ходатайству следствия в рамках расследования, в целях обеспечения исполнения последующего приговора, арестованы дорогостоящие дом и автомобиль, принадлежащие бывшему вице-губернатору.

На данный момент уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

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21.05.2018 20:18 Мск | Курск | Георгий Малания
22:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.06.2017 19:56 Мск
Вице-губернатора Курской области поместили под стражу

Ранее 05.06.2017 20:41 Мск
СМИ: Подозреваемого во взятке вице-губернатора Курской области задержали

Ранее 05.06.2017 17:39 Мск
Замгубернатора Курской области подозревается в получении взятки








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Завершено расследование дела бывшего вице-губернатора Курской области
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