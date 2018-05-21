В Астрахани перед судом предстанут радикальные исламисты

Следственными органами Следственного комитета России (СКР) по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников незаконного вооружённого формирования, совершивших посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, ночью 4 апреля 2017 года злоумышленники, находясь в автомобиле "Газель" у магазина "Магистраль" на улице Автозаправочной в Ленинском районе города, спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с автомобилем "Ниссан Марч", после чего под видом своей виновности предложили водителю иномарки вызвать наряд ДПС с целью оформления ДТП. После прибытия стражей порядка злоумышленники, используя пистолет, переделанный из газового в боевой, напали на сотрудников полиции и произвели несколько выстрелов, от которых потерпевшие скончались на месте, после чего завладели табельным оружием и скрылись.

Позже четверо участников нападения на сотрудников полиции были ликвидированы, а ещё двое злоумышленников арестованы.

По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела совместно с сотрудниками УФСБ и УМВД установлено, что с осени 2016 года по 2 апреля 2017 года фигуранты дела, приверженцы радикального ислама Нурбор Сапсанов и Рамзан Кукулаев создали на территории Астрахани незаконное вооружённое формирование. Кроме того, они также являлись приверженцами одной из запрещённых в РФ террористической организации, основной целью которой стало осуществление террористической деятельности, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот огнестрельного оружия.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СКР.