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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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21.05.2018
общество ;
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Новости
21.05.2018 19:38 Мск (21:38 Екб)
происшествия | Южный ФО
В Астрахани перед судом предстанут радикальные исламисты
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Астрахань, исламисты, незаконное вооружённое формирование (2018) | Фото: sledcom.ru

Следственными органами Следственного комитета России (СКР) по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников незаконного вооружённого формирования, совершивших посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, ночью 4 апреля 2017 года злоумышленники, находясь в автомобиле "Газель" у магазина "Магистраль" на улице Автозаправочной в Ленинском районе города, спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с автомобилем "Ниссан Марч", после чего под видом своей виновности предложили водителю иномарки вызвать наряд ДПС с целью оформления ДТП. После прибытия стражей порядка злоумышленники, используя пистолет, переделанный из газового в боевой, напали на сотрудников полиции и произвели несколько выстрелов, от которых потерпевшие скончались на месте, после чего завладели табельным оружием и скрылись.

Позже четверо участников нападения на сотрудников полиции были ликвидированы, а ещё двое злоумышленников арестованы.

полицейские нападение Астрахань розыск(2017)|Фото: СК РФ по Астраханской области

По данным следствия, в ходе расследования уголовного дела совместно с сотрудниками УФСБ и УМВД установлено, что с осени 2016 года по 2 апреля 2017 года фигуранты дела, приверженцы радикального ислама Нурбор Сапсанов и Рамзан Кукулаев создали на территории Астрахани незаконное вооружённое формирование. Кроме того, они также являлись приверженцами одной из запрещённых в РФ террористической организации, основной целью которой стало осуществление террористической деятельности, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот огнестрельного оружия.

полицейские нападение Астрахань розыск(2017)|Фото: СК РФ по Астраханской области

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СКР.

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21.05.2018 19:38 Мск | Георгий Малания
21:38 Екб


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В Астрахани перед судом предстанут радикальные исламисты
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