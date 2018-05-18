В Урае раскрыто преступление сексуального характера против несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ХМАО-Югре.

Отметим, 15 мая в одном из домов в Урае неизвестный совершил действия сексуального характера перед несовершеннолетней, с которой ехал в лифте. Как только двери лифта открылись мужчина убежал.

"В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли биологические следы, которые незамедлительно были направлены в отдел криминалистики следственного управления для проверки по криминалистическому учету, куда вносится информация о всех лицах, совершивших половые преступления, в том числе их фотоизображения, следы рук и ДНК-профили", - говорится в сообщении.

В криминалистической базе данных был обнаружен идентичный ДНК-профиль. Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался житель Урая, 1978 года рождения, осужденный в 2017 году на условный срок за покушение на изнасилование девушки в Югорске.

При попытке задержания подозреваемый отказался идти на контакт и заперся на чердаке, а затем причинил себе ножевое ранение. "В настоящее время он доставлен в больницу, где ему оказывается помощь, угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.