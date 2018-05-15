"Заболевание было еще до преступлений": в свердловской прокуратуре прокомментировали отмену решения об освобождении "смотрящего за Ревдой"

В прокуратуре прокомментировали отмену решения об освобождении ревдинского предпринимателя Николая Смовжа.

Напомним, Свердловский областной суд отменил постановление, которым Смовж был освобожден от наказания в связи с заболеванием. В 2016 году бизнесмен, которого называли "смотрящим за Ревдой", был осужден к 19 годам колонии строгого режима. Однако 23 марта 2018 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по ходатайству осужденного освободил того от дальнейшего отбытия наказания в связи с болезнью.

Прокуратура подала апелляцию. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, прокурор указал, что заболевание у Смовжа диагностировано до совершения преступлений, что не помешало ему совершить ряд особо тяжких деяний.

"Суд, вынося приговор в мае 2016 года, учел состояние здоровья и наличие инвалидности в качестве смягчающего обстоятельства. Тем не менее, несмотря на наличие тяжкого заболевания, суд счел необходимым назначить Смовжу наказание в виде реального лишения свободы на срок 19 лет. Прокурор указал, что освобождение Смовжа от отбытия наказания на 14 лет 10 месяцев 11 дней не будет отвечать смыслу правосудия, принципу неотвратимости наказания. Кроме того, в местах лишения свободы он получает соответствующее профилю заболевания необходимое лечение. Также при назначении судебного заседания Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не известил о дате, месте и времени рассмотрения ходатайства Смовжа потерпевших и их представителей", - отметили в прокуратуре.

После отмены постановления об освобождении оно будет направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в ином составе.

Как сообщало Накануне.RU, Николай Смовж был арестован в феврале 2014 года. Он считался "положенцем" вора в законе Тимура Свердловского.