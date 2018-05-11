Чебаркульские дольщики получат квартиры в четвертом квартале этого года в новом доме

Дольщики Чебаркуля получат квартиры в четвертом квартале этого года в новом доме, который строит компания "Жилгражданстрой", об этом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили на очередном совещании по решению проблем граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Мы прекрасно понимаем, что такая форма финансирования жилищного строительства как долевое участие повышает риски граждан, и, к сожалению, у нас в регионе есть яркие примеры ситуаций, когда южноуральцы остались без денег и квартир. Наша задача - помочь этим людям получить жилье, мы ее планомерно выполняем, и наблюдается положительная динамика", - отметил Борис Дубровский.

Заместитель губернатора Сергей Шаль доложил, что найдено положительное решение проблемы дольщиков компании "ПромСитиСтрой", которая осуществляла строительство дома в Чебаркуле с привлечением 15 договоров долевого участия. Правительством региона совместно с органами местного самоуправления была проведена работа, и найден инвестор - компания "Жилгражданстрой", которая предоставит в своем строящемся доме квартиры для дольщиков, и 15 семей получат свои квартиры. Предварительно уже с гражданами была проведена работа, и они выбрали понравившиеся жилые помещения.