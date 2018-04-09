Задержанные в Ишиме гаишники требовали у водителя взятку

В Тюмени раскрыли подробности задержания двух инспекторов ГИБДД, передает корреспондент Накануне.RU.

"Полицейские задержали с поличным двоих сотрудников ГИБДД. Они требовали от водителя взятку. Все материалы переданы в областное управление СКР. Проводится служебная проверка", - рассказала Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик.

Напомним, случившаяся 7 апреля спецоперация на ишимской улице Чехова поразила местных жителей: вокруг инспекторов и задерживавших их людей собралось много зрителей.