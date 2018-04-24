В Тюменской области на площадке крупнейшего госпроекта погиб рабочий китайской корпорации

На площадке "ЗапСибНефтехима" в Тобольске погиб рабочий ООО "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Рабочий ООО "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7" выполнял работы в траншее на строительной площадке, расположенной на территории ООО "ЗапСибНефтехим". Он попал под обвалившуюся глыбу грунта, в результате чего скончался на месте.

"ЗапСибНефтехим" - строящийся в Тобольске нефтехимический комбинат группы "СИБУР". Является крупнейшим нефтехимическим проектом в России с 1991 г. Проект реализуется в рамках масштабной государственной программы, предусмотренной в государственном Плане развития газо- и нефтехимии до 2030 г.