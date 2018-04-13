На День города в Перми выступит певица Ёлка

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 295-летию Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Всего ко Дню города в Перми запланировано 178 праздничных мероприятий. Праздник начнется в ночь с 11 на 12 июня в сквере им. Татищева, в рамках которого состоится открытие арт-объекта "Часы обратного отсчета". 12 июня пройдет церемония закладки плит на Аллее Доблести и Славы Перми, торжественный прием главы города, где состоится вручение знаков отличия почетного гражданина и премии города Перми в сфере культуры и искусства.

На эспланаде в День города появятся интерактивные зоны, соответствующие городской инфраструктуре: от "Парка детства" до "Городского стадиона", которые отразят современную жизнь в Перми, то, чем город может гордиться. Пространство у Театра-Театра превратится в площадь искусств, на которой будет установлен масштабный сценический комплекс. С самого утра и до позднего вечера на главной сцене будут представлены концертные номера в различных жанрах искусства – кино, театр, опера, балет, музыка. В течение дня на эспланаде состоятся сразу несколько фестивалей различной тематики: от уличной культуры и спорта до киноискусства.

Карнавальное шествие "Пермское яркое" в этом году пройдет вечером. Завершит большой концерт на главной сцене выступление хедлайнера – певицы Ёлки.