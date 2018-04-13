В Прикамье задолженность по зарплатам уменьшилась на 40,1%

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае по состоянию на 1 апреля сложилась в размере 7,7 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Численность работников, перед которыми организации имеют задолженность составляет 669 человек. В расчете на одного человека сумма просроченной задолженности составляет 11,6 тыс. руб.

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 0,5 млн руб., в 2016 году – 6,2 млн руб. Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее, составила 6,3 млн руб. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации четырех муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась в Кунгуре.

По данным Перьмстата, по сравнению с прошлым месяцем, сумма просроченной задолженности уменьшилась на 40,1%. Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации обрабатывающих производств (79,8% от общей суммы задолженности).