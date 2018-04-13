Прокуратура проверит информацию о забастовке рабочих на тюменском предприятии 

Надзорные органы проведут проверку по опубликованной информации о возможной забастовке рабочих на предприятии ООО "СК ТЕХИНЖСТРОЙ". Как сообщили журналистам в прокуратуре Ленинского района Тюмени, по факту публикаций ведомство инициировало проведение проверки, передает корреспондент Накануне.RU. Кроме этого правоохранители уточнили, что сигналы о проблемах с предприятия уже поступали в прокуратуру осенью прошлого года и информация была передана в Инспекцию по труду.

Напомним, что утром 13 апреля в сети появилась информация о систематической невыплате и задержках заработной платы. На предприятии, которое входит в группу компаний "Новый поток" и является основным подрядчиком Антипинского НПЗ, опровергают факт забастовки и проблемы с деньгами. Как заявили корреспонденту Накануне.RU в головном офисе компании в Москве, на видео, которое с утра распространялось в сети, запечатлено "производственное совещание".

Отметим, что в Инспекции труда по Тюменской области не стали комментировать ситуацию и попросили сделать письменный запрос.