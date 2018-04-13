В головном офисе подрядчика Антипинского НПЗ отрицают факт забастовки: "Это было производственное совещание"

В головном офисе ООО "СК ТЕХИНЖСТРОЙ" в Москве опровергли факт утренней забастовки рабочих в тюменском филиале в пригороде Тюмени - поселке Антипино.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU представитель компании сообщил, что на видео, которое с утра распространилось в сети, запечатлено "производственное совещание". Больше никаких подробностей и комментариев не последовало.

Отметим, что на правах анонимности рабочие сообщают о якобы задержках заработной платы на предприятии. Примечательно, что организация является основным подрядчиком Антипинского НПЗ и входит в группу компаний "Новый поток". Согласно данным базы Seldon, организация зарегистрирована в Москве, выручка в 2016 году выросла на 314,18% и составила 2 млрд 693 млн 558 тыс. руб., а прибыль за тот же период увеличилась на 8117,14% до 107 891 тыс. руб. (доля заемных средств - 98%).