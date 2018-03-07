Уголовное дело жительницы Чебаркуля, которая убила своего ребенка, направлено на новое рассмотрение

22 января этого года городской суд Чебаркуля освободил от уголовной ответственности местную жительницу, которая обвинялась в убийстве собственного ребенка.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением с мужем и отцом ребенка, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В обоснование принятого решения суд указал, что обвиняемая примирилась с потерпевшим, извинилась и загладила причиненный вред.

Однако прокуратура Южного Урала не согласилась с принятым судом решением и обжаловала его в президиум Челябинского областного суда в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшими на исход дела, искажающими саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.