Елена Ямпольская поддержала идею создать на Южном Урале литературный журнал

Депутат Госдумы Елена Ямпольская поддержала идею о создании в Челябинской области печатного литературного журнала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

С такой инициативой к депутату обратились в ходе приема граждан в Челябинске. По задумке заявительницы, в журнале смогут публиковать свои работы начинающие и профессиональные писатели, поэты и журналисты.

"Вместе со своим ребенком, когда он готовился к занятиям, я часто ходила в библиотеку. Там узнала, что есть начинающие литераторы, но единственная возможность опубликовать свои работы – это интернет-ресурсы для небольшого круга лиц. Многие ребята талантливы, и им нужно дать площадку, на которой они смогут заявить о себе, услышать рекомендации и критику от профессионалов. И такой площадкой может стать печатное литературное издание", - считает Ирина Нурмухаметова.

Елена Ямпольская поддержала идею и рекомендовала проработать детали проекта, а также посоветовала не отказываться от предложения создать интернет-ресурс, поскольку это требует меньших финансовых затрат.

"Если в Челябинской области нет печатного литературного издания, то предложение Ирины действительно стоящее. Я знаю, что в ряде регионов сохранилась практика издания таких журналов, что помогает писателям и поэтам заявлять о своем творчестве. Однако идею следует конкретизировать: просчитать абсолютно все издержки, собрать команду и представить проект. Только с конкретной идеей можно будет обращаться к региональным властям с просьбой выделить финансовые средства", - отметила депутат.