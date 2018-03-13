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"Запарили!" В Перми разгорается конфликт вокруг муниципальной бани "Пушкинская"
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Пушкинская баня, Пермь (2018) | Фото: savebanya.ru

В Перми разгорается конфликт между бизнесменом и администрацией города вокруг здания общественной бани. В интернете появилась петиция дочери арендатора муниципальной бани - индивидуального предпринимателя Валерия Япарова. Девушка утверждает, что вокруг здания бани "Пушкинская" идет нездоровая борьба, передает корреспондент Накануне.RU. В мэрии краевой столицы называют бизнесмена недобросовестным.

Петиция адресована главе Перми Дмитрию Самойлову, губернатору Пермского края Максиму Решетникову и президенту России Владимиру Путину.

В тексте обращения говорится, что индивидуальный предприниматель Валерий Япаров арендует помещение бани с 2003 г. В 2004 г. договор аренды между Валерием Япаровым и департаментом имущественных отношений администрации города Перми был перезаключен на новый (десятилетний срок). Здание находилось в неудовлетворительном состоянии и предприниматель, по данным его дочери, вложил в ремонт муниципального имущества более 27 млн руб.

По словам авторов петиции, первоначальные условия договора предусматривали скидки на арендную плату, компенсации за проведенный арендатором капитальный ремонт бани, льготные коммунальные тарифы (как для физических лиц). Однако в 2008 г. льготы были ликвидированы, а бани перевели на оплату коммунальных тарифов по ставкам для промышленных предприятий.

В 2007 году, "желая существенно улучшить качество оказываемых жителям Перми медицинских услуг", бизнесмен решил пристроить к муниципальной бане 10-этажный оздоровительный центр, но на текущий момент план реализован частично, в виде свайного поля. Автор петиции считает, что именно разрешение на строительство и землеотвод являются причиной дальнейших проблем бизнесмена.

В 2011 году, по словам автора обращения, предприниматель заключил договор купли-продажи помещения на первом этаже и отремонтировал его. Позднее департамент имущественных отношений заявил о расторжении договора, изъятии имущества и взыскании пени, не учитывая затраты на ремонтные работы.

Добавим также, что в центре Перми прошли пикеты активистов, с призывами сохранить баню. Активисты убеждены, что власти "расчищают участок в центре города под нового хозяина".

"Пушкинская баня единственная в центре города Перми, которая четыре дня в неделю оказывает услуги пенсионерам по льготным ценам. Развитие банного хозяйства в первую очередь необходимо для создания благоприятных условий для социально незащищенных категорий граждан, в том числе для проживающих в ветхом и аварийном жилье, а также пенсионеров и инвалидов", - утверждают представители инициативной группы.

В администрации Перми корреспонденту Накануне.RU сообщили, что информация о том, что Пушкинская баня – единственная, которая оказывает услуги пенсионерам по льготным ценам, – не соответствует действительности.

"Банные услуги жителям города Перми оказывают 16 организаций банного хозяйства, имеющих общие отделения, и предоставляющих, в том числе услуги по помывке социально незащищенным категориям населения. Кроме того, в городе Перми насчитывается более 90 частных бань, предоставляющих жителям банные услуги. В банях, имеющих общие отделения, услуги по помывке социально незащищенным категориям жителей города Перми предоставляются на льготной основе. Средняя стоимость льготного билета для пенсионеров, детей и малоимущих граждан в таких объектах составляет 150 рублей", - пояснили в мэрии

Пушкинская баня, Пермь(2018)|Фото: savebanya.ru

Менять целевое назначение здания на ул. Пушкина, д. 64 — "общественная баня" или сносить здание власти также не планируют. "Администрация города Перми намерена распорядиться объектом в целом для оказания социальных услуг населению (баня) путем передачи его в пользование в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в мэрии.

По информации городских властей, индивидуальный предприниматель Валерий Япаров в 2011 г. выкупил у муниципалитета часть арендуемых помещений на первом этаже площадью 999,8 кв. м. Оплачиваться покупка должна была в рассрочку в течение трех лет. Однако договор купли-продажи систематически нарушался и позднее по решению суда был расторгнут. за весь период действия договора бизнесмен выплатил лишь 85 тыс. руб. из необходимых 42,5 млн руб.

В период с 2011 по 2014 годы департамент неоднократно обращался в суд с целью взыскания арендной платы и неустойки в отношении арендуемого объекта.В марте 2015 года индивидуальному предпринимателю Валерию Япарову направлено предупреждение об одностороннем отказе от договора аренды (второго этажа здания бани), продленного ранее на неопределенный срок.

"Департамент правомерно воспользовался своим правом на отказ от договора аренды в соответствии с пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации, направив индивидуальному предпринимателю Валерию Япарову предупреждение, договор аренды прекращен с 26 июня 2015, что подтверждено судебными актами", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации также отметили, что по состоянию на 1 февраля за бизнесменом числится задолженность в размере 28 млн 53 тыс. руб.

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13.03.2018 15:23 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:23 Екб


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"Запарили!" В Перми разгорается конфликт вокруг муниципальной бани "Пушкинская"
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