Врио главы Орловской области удовлетворен тем, что в послании президента нашла тема создания комфортных условий для жизни в сельских территориях

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выразил удовлетворение тем, что в послании президента РФ Федеральному собранию нашла отражение тема создания комфортных условий для жизнедеятельности в сельских территориях. Об этом он сообщил в комментарии Накануне.RU в кулуарах по итогам послания.

"Отрадно, что в обращении к нашим внутренним проблемам нашел отражение тот запрос, который идет от регионов, в том числе от Орловской области, о необходимости большего внимания не на крупные центры в части создания комфортных условий, инфраструктурных проектов, но и на сельскую местность. Орловская область - регион с развитой сельской структурой. Нам важны поддержка и даже в большей степени внимание, чтобы здравоохранение, образование, тот высокий уровень качества жизни, достигнутый в крупных центрах, был реализован и в иных территориях, потому что каждый живущий в России имеет на это право", - прокомментировал врио главы региона.

Логичной, по его мнению, стала и вторая часть послания президента, связанная с внешней политикой и обороноспособностью страны. "Когда мы говорим о сильной международной позиции, мы понимаем, что это сильное внутреннее состояние, развитость своей экономики. Для меня это обращение звучит просто: хватит с нами разговаривать, как со страной, которая по-прежнему в кризисе. Надо разговаривать, как равноправные партнеры. То, что демонстрировалось, - это не показ нашего оружия, а демонстрация того, что мы готовы конструктивно общаться, но нужно уважать позицию каждого", - заключил чиновник.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе оглашения президентского послания Владимир Путин, касаясь вопроса безопасности, особо отметил роль договора по ПРО 1972 г. – краеугольного камня в комплексе системы международной защиты.