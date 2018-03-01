Администрация Миасса после вмешательства прокуратуры погасила долг за капремонт муниципального жилья

Администрацией Миасса после вмешательства прокуратуры погашена задолженность за капитальный ремонт муниципального жилья, сообщили Накануне в пресс-службе областной прокуратуры.

По состоянию на 1 января сумма задолженности по взносам на капремонт по 462 муниципальным помещениям перед регоператором капремонта составляла свыше 335 тыс. рублей.

"В целях устранения выявленного нарушения закона прокурором города главе Миасского городского округа внесено представление с требованием о погашении задолженности в кратчайшие сроки. В результате прокурорского вмешательства задолженность муниципалитетом полностью погашена", - отметили в пресс-службе прокуратуры.