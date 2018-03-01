Экс-президента Федерации каратэ Челябинской области могут отстранить от тренерской и судейской деятельности

Экс-главу Федерации каратэ Челябинской области директора школы по каратэ "Инхело" (Кыштым) Абдуллу Раджабова могут отстранить от тренерской и судейской деятельности. С соответствующим предложением выступили представительство федерации каратэ России в Челябинской области и министр спорта региона Леонид Одер.

На сайте регионального минспорта опубликовано совместное заявление, в котором Федерацию каратэ России просят наложить на Абдуллу Раджабова дисциплинарное взыскание и на время проведения правоохранительными органами расследования отстранить его от тренерской и судейской деятельности.

Наказать Раджабова просят за "неспортивное поведение". На областных соревнованиях по каратэ 25 февраля в Кыштыме он ударил тренера спортшколы по каратэ "Конас" прямо в спортзале.

"Считаем подобное поведение недопустимым, позорящим звание тренера по каратэ и идущим вразрез с основными принципами этого вида спорта и всего спортивного движения в целом", - говорится в заявлении.

Как уже сообщало Накануне.RU, в августе прошлого года Раджабов попросил освободить его от должности президента федерации каратэ Челябинской области.

Поводом стал конфликт в Федерации каратэ Челябинской области, который привел к тому, что утром 13 мая в столице Южного Урала прошли дублирующие друг друга юношеские соревнования по этому виду спорта. Одни прошли на стадионе "Локомотив" и в них приняли участие спортсмены из регионов УрФО и представители южноуральской школы "Каратэ", другие – в легкоатлетическом манеже УралГУФК, где боролась сборная команда Челябинской области. Победители обоих турниров получили медали и грамоты областного минспорта.

Однако, как позже сообщил глава минспорта Леонид Одер, Федерация каратэ России утвердила итоги юниорского первенства УрФО и второго этапа Спартакиады учащихся по каратэ, которые прошли на стадионе "Локомотив".