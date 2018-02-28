Количество резидентов ТОСЭР в южноуральском Бакале увеличилось до трех

Министерство экономического развития России включило компанию "Абсолют Дробсервис" в реестр резидентов ТОСЭР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Таким образом количество резидентов ТОСЭР в Бакале увеличилось до трех.

Борис Дубровский сообщил, что проект оценивался как один из ключевых.

"Мне импонирует, что все создаваемые компанией рабочие места будут высокотехнологичными, а также тот факт, что есть перспективы дальнейшего расширения линейки товарной продукции", – подчеркнул он.

"Абсолют Дробсервис" будет осваивать месторождение кварцитов. Объем инвестиций – более 150 млн рублей, что позволит создать 28 рабочих мест. Также в дальнейшем планируется расширить линейку товарной продукции за счет кварцитного щебня, мытого кварцевого песка, огнеупоров, строительных смесей и т.д., и при этом увеличить количество рабочих мест до восьмидесяти.

Отметим, что статус ТОСЭР в Бакале ранее получили компании "Легпром" (выпуск одежды и спецодежды) и "Урал-рециклинг" (производство чугуна, стали и ферросплавов).

Напомним, Бакал включен в первую категорию моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В марте текущего года Бакал получил статус территории опережающего социально-экономического развития.