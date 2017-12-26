В Верхнем Уфалее появился первый резидент ТОСЭР

В федеральный реестр резидентов ТОСЭР включили первую компанию, планирующую развивать свой бизнес в Верхнем Уфалее. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Первым резидентом стал субъект малого бизнеса - предприятие "Уфалейский трикотаж".

"Хорошо, что из тех проектов, которые планируются к реализации на этой площадке, один успел оформиться и получить статус резидента ещё до Нового Года. Каждый такой проект - шаг к снижению уровня безработицы в Верхнем Уфалее, который на текущий момент - самый высокий в регионе", - подчеркнул Борис Дубровский.

"Уфалейский трикотаж" создаст десять рабочих мест. В проект будет инвестировано около 3 млн рублей.

Напомним, в Верхнем Уфалее сформирован пул потенциальных резидентов ТОСЭР. С ними заключены соглашения о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце января стало известно о проблемах на градообразующем предприятии - заводе "Уфалейникель". Предприятие приостановило производство ввиду экономической нецелесообразности деятельности. около 2 тыс. работников было уволено.