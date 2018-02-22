Керлингист Крушельницкий согласился с фактом нарушения антидопинговых правил

Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Таким образом, спортсмен признал факт нарушения антидопинговых правил. Слова спортсмена приводятся в заявлении главы делегации команды олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова.

"Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил.

Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.

В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно", — сказано в заявлении российского керлингиста, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, заседание CAS по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх состоится 22 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что допинг-проба В бронзового призера ОИ-2018 дала положительный результат на мельдоний.