В Перми семья погибшего в столкновении автобусов школьника получит 2 миллиона

Родственникам погибшего школьника и пассажирам, пострадавшим в столкновении двух автобусов в Перми, положены страховые выплаты до 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе национального союза страховщиков ответственности.

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Президент союза Игорь Юргенс уточнил, что перевозчик застраховал ответственность в "ВСК". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты.

Чтобы получить выплаты, пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить паспорт или иное удостоверение личности, документ от перевозчика о происшествии и справку из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Родственники погибшего ребенка должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их родство.

Напомним, трагедия произошла около 7.00 20 февраля на перекрестке улиц Уинская – Макаренко в Перми. Автобус ехал по Макаренко в направлении Уинской. На круговом движении водитель не предоставил преимущество другому автобусу и столкнулся с ним. Погиб школьник, пассажир одной из машин. Возбуждены два дела: из-за нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, и оказания небезопасных услуг, ставшего причиной гибели мальчика.