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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Верховный суд признал незаконным приговор водителю автобуса из Прикамья, в котором погиб кадет

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отказал прокуратуре Пермского края в требовании отменить второй по счету оправдательный приговор в отношении водителя автобуса SCANIA Светланы Филипповой. В феврале 2018 года автобус маршрута №68, которым управляла Филиппова, столкнулся с пассажирским автобусом маршрута №1, которым управлял Рамиль Тайсин. В автобусе Филипповой погиб пятиклассник, ученик кадетского училища.

По данным РБК-Пермь, уголовное преследование Филипповой продолжалось более четырех лет. В 2021 г. Верховный суд РФ счел незаконным вынесенный ранее обвинительный приговор, расценив как предположения выводы о причастности Филипповой к гибели малолетнего пассажира ее автобуса.

Как сообщало Накануне.RU, трагедия произошла около 7.00 20 февраля 2018 г. на перекрестке улиц Тургенева – Макаренко в Перми. Виновником столкновения двух автобусов был назван Рамиль Тайсин, который трудился в компании "Транс-А". 20 марта 2019 года Мотовилихинский районный суд Перми признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении.

31 августа 2020 года суд назначил полтора года колонии-поселения сотруднику контрольно-пропускного пункта компании "Транс-Ком" Василию Балакину. Он осужден за выпуск в эксплуатацию транспортного средства с техническими неисправностями, повлекшими по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 266 УК РФ). Выяснилось, что в одном из оконных проемов осмотренного Балакиным утром 20 февраля 2018 года автобуса Scania был вставлен поликарбонат – вместо стандартного и безопасного сталинита. При ДТП рухнувшие в салон обломки поликарбоната стали причиной смертельных ран мальчика, сидевшего возле окна.

В действиях водителя Филипповой, которая вывела в рейс такой автобус, СКР усмотрел нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Первый судебный процесс по делу Филипповой завершился 4 сентября 2019 года оправдательным приговором. С этим согласилась 24 октября того же года апелляция Пермского краевого суда. Однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) 14 февраля 2020 года отменил оба решения и вернул уголовное дело на новое разбирательство в Пермь.

Теги: ДТП, Авария, столкновение, автобус, SCANIA, кадет



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