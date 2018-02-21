Пермские управляющие компании должны "Т Плюс" за тепло 4,4 миллиарда

Пермский филиал "Т Плюс" провел ревизию долгов управляющих компаний края за тепло и выяснил, что общая сумма долга перевалила за 4,4 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Совокупный долг первой десятки УК-антилидеров – 863 млн руб. Годовой прирост – 124 млн руб. Возглавляют "черный список" "ТехКомфорт" с долгом в 165,5 млн руб., "Моторостроитель", которая должна 162 млн руб. и "ГАРАНТ" с "накоплениями" в 155,3 млн руб. Руководство этих "управляшек" собирает с пермяков плату, однако в "Т Плюс" ее не переводит.

Серьезным препятствием остается постоянное "клонирование" этой группы УК, дабы иметь возможность не платить деньги. То есть один и тот же дом последовательно или параллельно курируют несколько управляющих компаний со схожими названиями и одинаковым кругом владельцев, но с разными регистрационными данными и директорами. Долги первой десятки антиейтинга с учетом "клонов" составляет почти 1,7 млрд руб.

"Сейчас в процессы, спровоцированные клонированием УК, вовлечены десятки домов в краевой столице. Чтобы противодействовать этому, энергетики продолжат выявлять и отстранять такие структуры от работы на рынке управления жилым фондом. Для этого к нерадивым компаниям будут применяться все законные меры, вплоть до отзыва лицензий и расторжения договоров с переходом жителей на прямые платежи", - сказал директор пермского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Сергей Кругляков.