Терминатор 6? В Ишиме сотрудник ДПС прыгнул на багажник угоняемой машины и разбил заднее стекло

В сети набирает популярность видео, на котором ишимский инспектор ДПС останавливает пьяного угонщика, запрыгнув на багажник автомобиля и разбив заднее стекло, передает корреспондент Накануне.RU.

Погоня случилась в Ишиме 16 февраля. Инспекторам поступила информация о том, что пьяный угонщик ездит по городу. Лейтенант Максим Мамаев попытался проверить, кто находится за рулем, однако водитель резко сорвался в путь. Задняя дверь автомобиля оказалась заблокированной, инспектор зацепился за багажник. Его напарник Игорь Афонин стал преследовать нарушителя, требуя от него остановиться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

Мамаев во время движения одной рукой держался за крышку багажника, а второй попытался разбить заднее стекло автомобиля. Он разбил стекло пистолетом, на ходу проник в салон и остановил машину.

Вскоре выяснилось, что водитель мало того, что пьян, так еще и угнал машину у пенсионера. Тот вез преступника на исправительные работы, которые 20-летний ишимец получил за кражу. Показания алкотестера – 0,90 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам Мамаева, он решил запрыгнуть на машину из-за того, что"нужно было действовать, чтобы остановить пьяного водителя, который мог принести вред окружающим людям, в том числе пешеходам".