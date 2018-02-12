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"Самолет "завалился" в облаках, перешел в пикирование и ударился в землю целиком" Военный летчик 1 класса, директор ООО НПЦ "Эр АвиаЛогин" Александр Пленцов исключает возможность ошибки пилотов. В беседе с Накануне.RU он рассматривает выдвинутые экспертами предположения о причинах крушения самолета, в том числе возможность обледенения и сбой счетчика высоты.
12.02.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
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ИФНС пошла на мировую с качканарским "Металлистом" по делу о банкротстве
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кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание по банкротству качканарского завода "Металлист". Заседание по иску ИФНС переносилось несколько раз. Сегодня было принято решение о заключении мирового соглашения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как следует из картотеки дел, суд утвердил мировое соглашение. Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, что работники завода с 14 декабря сидят дома без работы, директор не хочет выходить на контакт, на завод никого не пускают и зарплату не выплачивают. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие на сайте "Авито" в разделе - "готовый бизнес".

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12.02.2018 16:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:30 Екб


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По факту невыплаты зарплаты на уральском "Металлисте" возбуждено уголовное дело








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ИФНС пошла на мировую с качканарским "Металлистом" по делу о банкротстве
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