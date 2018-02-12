ИФНС пошла на мировую с качканарским "Металлистом" по делу о банкротстве

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание по банкротству качканарского завода "Металлист". Заседание по иску ИФНС переносилось несколько раз. Сегодня было принято решение о заключении мирового соглашения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как следует из картотеки дел, суд утвердил мировое соглашение. Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, что работники завода с 14 декабря сидят дома без работы, директор не хочет выходить на контакт, на завод никого не пускают и зарплату не выплачивают. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие на сайте "Авито" в разделе - "готовый бизнес".