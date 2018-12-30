30 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

Три человека погибли в аварии на дороге Тюмень – Омск

Три человека погибли в ДТП на трассе Тюмень – Омск, травмы получили двое детей.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Тюменской области, авария произошла в воскресенье, 30 декабря, около шести часов вечера на 146-м километре трассы в Омутнинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение иномарки с грузовым автомобилем Volvo.

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В результате аварии погибли 32-летний водитель легкового автомобиля, житель Ишима, и две женщины-пассажирки Skoda, их личности устанавливаются. Травмы получили двое детей, находившихся в иномарке: 12-летняя девочка и двухгодовалый мальчик. У девочки, предварительно, ушибы и ссадины. Мальчик получил перелом голени и травму головы. Дети находились на заднем сиденье автомобиля, были пристегнуты ремнями безопасности, младший – в детском автокресле.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляется регулировка движением. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Три человека погибли в аварии на дороге Тюмень – Омск

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Теги: дтп с фурой, трасса, пострадавшие, погибшие



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