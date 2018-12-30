Задержан попутчик пропавшей неделю назад москвички

В Москве задержан мужчина, возможно, причастный к исчезновению неделю назад 29-летней девушки. Расследование продолжается.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК России, уголовное дело возбуждено в рамках ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Хотя девушка до сих пор не найдена, расследование по этой статье – обычная практика в подобных случаях.

По данным следствия, вечером 23 декабря девушка уехала с работы в центре Москвы на своем автомобиле Audi в Тулу. "В ходе проведения поисковых мероприятий установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы в указанный автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области", - рассказали в следственном управлении.

В ходе расследования был задержан 39-летний мужчина, которого собираются доставить в следственный отдел.

По данным агентства "Москва", пропавшая была директором одного из ресторанов быстрого питания, а задержанный ранее был судим за изнасилование и мошенничество.