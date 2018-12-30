В Улан-Удэ разбился вертолет. Погибли четыре человека, в их числе - известный бизнесмен

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением вертолета Agusta A119 под Улан-Удэ (Бурятия). По данным прокуратуры, полет проходил по маршруту Березовка (Улан-Удэ) – Сосновоозерск (Еравнинский район Бурятии). Воздушное судно не смогло совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"На борту вертолета находились 4 человека, которые погибли. Бурятской транспортной прокуратурой проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Между тем, уголовное дело возбудило Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР – по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В республиканском управлении МЧС сообщили, что "в 10:38 силами федеральной противопожарной службы по Республике Бурятия ликвидировано открытое горение вертолета". К тушению привлекались 4 единиц пожарной техники и 10 человек личного состава. Работает психолог Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

Местный новостной портал "Ариг Ус" сообщил, что в разбившемся вертолете (издание, правда, утверждает, что это был Robinson) находился известный в Бурятии бизнесмен и меценат Сергей Рогов (владелец ТЦ Peoples Park). Издание утверждает, что вертолет принадлежал Рогову.